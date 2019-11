Governo aprova salário mínimo de 635 euros para 2020

Em conferência de imprensa no final da reunião de Conselho de Ministros, em Lisboa, a ministra do Trabalho, Segurança e Solidariedade Social anunciou que "o Governo aprovou o decreto-lei que prevê a atualização do valor do salário mínimo nacional para 2020 para 635 euros".





A jornalista da Antena 1 Ana Isabel Costa registou as declarações da ministra.