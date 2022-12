Governo aprova subida do salário mínimo nacional para 760 euros em 2023

Mário Cruz - Lusa

O aumento do salário mínimo nacional (SMN) dos atuais 705 euros para 760 euros em 2023 foi hoje aprovado pelo Conselho de Ministros, disse a ministra do Trabalho, acentuando ser este o maior aumento do SMN em termos absolutos.