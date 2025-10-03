Governo aprovou proposta de Orçamento do Estado em reunião do Conselho de Ministros

(em atualização)

A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026 terá de dar entrada no parlamento até à próxima sexta-feira, 10 de outubro, depois de o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, apresentar aos partidos com representar parlamentar o cenário macroeconómico do orçamento do próximo ano.