Governo aprovou proposta de Orçamento do Estado em reunião do Conselho de Ministros
O Governo aprovou hoje, em reunião do Conselho de Ministros, a proposta de Orçamento do Estado para 2026, decisão que foi anunciada pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro.
(em atualização)
A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026 terá de dar entrada no parlamento até à próxima sexta-feira, 10 de outubro, depois de o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, apresentar aos partidos com representar parlamentar o cenário macroeconómico do orçamento do próximo ano.
