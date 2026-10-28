Governo britânico estima crescimento de 1,2% em 2026 e 1% em 2027

De acordo com Healey, o crescimento deverá acelerar para 1,6% em 2028 e 1,8% em 2029, antes de abrandar ligeiramente para 1,7% em 2030 e 1,6% em 2031.

Segundo as estimativas hoje apresentadas, o endividamento público deverá cair para 4,2% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, 3,4% em 2027, continuando a descer para 1,8% em 2030/31.

A dívida pública deverá atingir 83,2% do PIB em 2026 e 83,8% em 2027, antes de descer para 81,7% em 2031/32.

Embora a evolução das finanças públicas tenha recebido recentemente o aval do Fundo Monetário Internacional, a dívida do Reino Unido ultrapassou, pela primeira vez na história, os três biliões de libras (3,6 biliões de euros), exigindo 8% da despesa pública para o pagamento dos juros.

Healey indicou que a margem fiscal, o valor entre as receitas e despesas previstas e o limite definido pelas regras orçamentais do Governo, que exigem que a despesa corrente seja integralmente financiada por receitas até 2029/30, será de 15 mil milhões de libras em 2029/30, subindo para 22 mil milhões de libras em 2030/31.