Governo cabo-verdiano reforça verbas para reconstrução de ilhas após tempestade

"É autorizado o Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH) a realizar as despesas necessárias à execução das intervenções referentes ao financiamento complementar do plano estratégico de resposta e recuperação das ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau", indica-se na resolução publicada no Boletim Oficial na quinta-feira, que entra hoje em vigor.

O montante destina-se à celebração de contratos-programa e protocolos com entidades gestoras e à reparação de infraestruturas públicas, equipamentos coletivos e estabelecimentos de ensino danificados pelo mau tempo.

O reforço resulta de uma reavaliação dos prejuízos e das necessidades durante a execução do plano inicial, aprovado em setembro e outubro de 2025, com um valor global de quatro mil milhões de escudos (cerca de 36,28 milhões de euros).

Desse valor, mais de 914 milhões de escudos (cerca de 8,29 milhões de euros) já tinham sido autorizados pelo Governo para execução das intervenções.

Entre as intervenções prioritárias constam as obras de reparação do Palácio da Justiça e do Centro Cultural do Mindelo, a reconstrução e reabilitação de várias escolas do ensino básico, bem como a recuperação de estradas e outros equipamentos públicos.

Devido à urgência das obras, os procedimentos de contratação pública vão decorrer em regime excecional.

Na madrugada de 11 de agosto de 2025, as três ilhas foram afetadas por uma onda tropical que provocou "estragos significativos", com enxurradas, inundações, derrocadas, deslizamentos de terras e destruição de vias públicas e habitações, que em São Vicente causaram nove mortos.

Em outubro, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, apelou, num encontro com parceiros internacionais em São Vicente, ao apoio da comunidade internacional ao investimento em ação climática, para que eventos extremos como o de agosto não comprometam a estabilidade macroeconómica e a vida do país.