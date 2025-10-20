Governo confirma necessidade de rever especificações do novo terminal de Lisboa
O Governo confirmou que as especificações mínimas do novo aeroporto de Lisboa estão desatualizadas, após analisar o Relatório das Consultas apresentado pela ANA, que reuniu contributos de mais de 100 entidades e revelou consenso sobre a necessidade de atualização.
De acordo com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, a maioria das nove propostas de alteração apresentadas pela concessionária foi considerada pertinente e amplamente consensual.
Entre as mudanças destacam-se a redução do comprimento máximo das pistas, o aumento da distância entre pistas para permitir operação tripla independente e o acréscimo de posições de estacionamento de contacto.
Enquanto decorre o processo legal de atualização das especificações previstas no contrato de concessão, o Governo considera viável que a ANA avance com a preparação dos relatórios seguintes - ambiental e técnico - com base nas versões otimizadas das especificações já validadas pelo Estado.