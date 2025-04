Governo da Coreia do Sul apoia indústria automóvel

"Dado que os automóveis e as peças para automóveis são as principais exportações da Coreia do Sul para os Estados Unidos, esperamos que a decisão de impor direitos aduaneiros de 25% sobre estes artigos seja um golpe significativo para o nosso setor automóvel", afirmou o Governo, num comunicado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na semana passada tarifas punitivas sobre as importações para os EUA provenientes da maioria dos países do globo. Os produtos sul-coreanos estão sujeitos a um imposto adicional de 25% a partir de hoje.

O dirigente norte-americano, que regressou à Casa Branca em janeiro para um segundo mandato, decidiu também visar os automóveis produzidos no estrangeiro e vendidos nos EUA com uma sobretaxa de 25%, bem como certas peças sobresselentes fabricadas fora dos Estados Unidos.

O governo sul-coreano disse que, após ter consultado a indústria automóvel nacional, decidiu introduzir "um conjunto de medidas para proteger o setor, concentrando-se nas exigências mais urgentes".

As exportações sul-coreanas de automóveis para os EUA totalizaram 42,9 mil milhões de dólares (38,9 mil milhões de euros) em 2024, segundo as autoridades.

No âmbito do plano de ajuda anunciado, Seul vai aumentar em dois biliões de won (1,2 mil milhões de euros) um programa de financiamento para a indústria automóvel.

O principal construtor sul-coreano, a Hyundai Motor, vai também criar um plano de apoio de um bilião de won (610 milhões de euros) para as empresas sul-coreanas do setor, em parceria com as principais instituições financeiras.

As empresas afetadas pela ofensiva comercial dos EUA podem igualmente beneficiar de adiamentos fiscais até nove meses, de acordo com Seul.