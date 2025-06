Governo da Madeira entrega Orçamento para 2025

O secretário das Finanças, Duarte Freitas, vai entregar a proposta de Orçamento Regional para este ano na Assembleia Legislativa da Madeira às 17h00, seguindo-se a conferência de imprensa de apresentação do documento, no salão nobre do Governo Regional, no Funchal, às 18h00.



A proposta tem aprovação garantida uma vez que PSD e CDS-PP firmaram um acordo de incidência parlamentar e de governação após as eleições regionais antecipadas de 23 de março, tendo maioria absoluta no parlamento madeirense.



O PSD tem 23 deputados e o CDS-PP tem um, formando o número necessário (24) para obter a maioria dos 47 deputados que compõem o hemiciclo.



Além do PSD e do CDS-PP, o parlamento da Madeira conta com 11 representantes do JPP, oito do PS, três do Chega e um da IL.



A discussão do Orçamento Regional para 2025 realiza-se nos dias 16, 17, 18 e 20 de junho, na Assembleia Legislativa.



O secretário das Finanças ouviu recentemente todos os partidos com assento parlamentar para a elaboração do orçamento, assim como vários sindicatos.