Partilhar o artigo Governo de Malta diz que ministro espanhol "provavelmente" substituirá Vítor Constâncio no BCE Imprimir o artigo Governo de Malta diz que ministro espanhol "provavelmente" substituirá Vítor Constâncio no BCE Enviar por email o artigo Governo de Malta diz que ministro espanhol "provavelmente" substituirá Vítor Constâncio no BCE Aumentar a fonte do artigo Governo de Malta diz que ministro espanhol "provavelmente" substituirá Vítor Constâncio no BCE Diminuir a fonte do artigo Governo de Malta diz que ministro espanhol "provavelmente" substituirá Vítor Constâncio no BCE Ouvir o artigo Governo de Malta diz que ministro espanhol "provavelmente" substituirá Vítor Constâncio no BCE

Tópicos:

Bloomberg Edward Scicluna, Económicos Pierre Moscovici, Guindos Philip Lane, Luis, Vítor Constâncio,