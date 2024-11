Governo de Timor-Leste admite execução orçamental em 2024 "bastante moderada"

"A execução governamental até à data estima-se em cerca de 63%, devendo registar-se um aumento até ao final do ano. Contamos executar 86% até 31 de dezembro, o que representa um aumento de 9% em relação a 2023", afirmou o líder do governo timorense.

Xanana Gusmão intervinha no parlamento nacional, que iniciou esta quarta-feira o debate e votação na generalidade do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2025, com um valor de 2,617 mil milhões de dólares (2,410 mil milhões de euros), e dedicado ao tema "Investimento em Infraestruturas Estratégicas, Reforço da Economia e Melhoria do Bem-Estar dos Cidadãos".

"Por outro lado, estamos confiantes que a execução melhore progressivamente para não menos de 90% até 2027", disse o chefe do executivo de Timor-Leste.

O primeiro-ministro disse também que para garantir uma execução "mais eficiente" do OGE para 2025 o governo vai continuar a reforçar os "sistemas de gestão das finanças públicas", o que inclui a "implementação de novos procedimentos de aquisição para melhorar as taxas de execução de capital e reduzir os atrasos nos projetos".

Em relação às perspetivas económicas para 2025, Xanana Gusmão salientou que são "promissoras", prevendo que o crescimento real do Produto Interno Bruto acelere para 4,1%, face aos 3,7% em 2024.

O primeiro-ministro disse que o governo espera também que a inflação desacelere para 2,2%, melhorando o poder de compra da população e estabilizando o custo de vida.

O debate na generalidade do OGE 2025 vai decorrer até sexta-feira. A discussão e votação na especialidade e a votação final global vão decorrer entre os próximos dias 11 e 25.