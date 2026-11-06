Governo defende "maior pressão" perante javalis em "descontrolo pleno"

"O javali está em descontrolo pleno [...]. Temos de ter uma pressão maior [a cada ciclo de caça] para criar equilíbrio", afirmou Rui Ladeira, numa audição parlamentar no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), após a última ronda de intervenções, que contou com perguntas de mais de 50 deputados.

O Ministério da Agricultura anunciou, em outubro, um projeto piloto para o controlo de javalis, em 15 distritos, com 500.000 euros de dotação global para as zonas de caça que alcancem "resultados superiores à respetiva média histórica".

Este projeto abrange mais de 1.300 zonas de caça, distribuídas por 65 concelhos de 15 distritos de Portugal continental.

O ministério tutelado por José Manuel Fernandes justificou esta medida com o crescimento das populações de javalis e com o respetivo impacto.

Conforme detalhou, o apoio é de 50 euros por macho e de 70 por fêmea para os animais abatidos acima da média.

Está também previsto um apoio adicional de 10 euros por animal enviado para um estabelecimento de manuseamento de caça, de modo a aproveitar a carne.

O limite é de 2.000 euros por zona de caça.

Para o secretário de Estado das Florestas esta é uma medida que vai ao encontro da necessidade de controlo do javali e que tem por objetivo "diminuir os prejuízos dos agricultores, evitar acidentes rodoviários e vigiar a peste suína africana", além de valorizar o caçador, a biodiversidade e o equilíbrio ecológico.

A votação final global do OE2027 está marcada para 24 de novembro, após o processo de debate na especialidade.