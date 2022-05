Governo determinou redução da taxa de imposto sobre a gasolina

O governo determinou a redução da taxa de imposto sobre a gasolina em meio cêntimo. Já no caso do gasóleo, o ISP ficará inalterado a partir da próxima segunda-feira. Ainda assim, em resultado da subida do preço do petróleo, o gasóleo e a gasolina poderão sofrer um aumento até três cêntimos por litro.