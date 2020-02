Governo disponível para discutir férias e subsídio de refeição da função pública, diz Fesap

"A abertura que o Governo mostrou foi de voltarmos na quarta-feira para discutirmos a plurianualidade dos aumentos salariais, o aumento do subsídio de refeição e a reposição dos dias de férias", referiu José Abraão, no final de uma reunião com o secretário de Estado da Administração Pública.

O Governo convocou para hoje uma nova ronda negocial com as estruturas sindicais da administração pública, tendo mostrado disponibilidade para melhorar a proposta apresentada na semana passada que, além do aumento de 0,3% para a generalidade dos funcionários públicos, avançava com um aumento reforçado de sete euros para os funcionários públicos que estão posicionados entre as remunerações de nível 4 e as de nível 5 da Tabela Remuneratória Única (TRU).