Governo disponível para novo acordo para valorização da Administração Pública

"[...] Os sindicatos signatários do acordo vigente propuseram a possibilidade de celebração de um novo acordo para 2026-2029, tendo o Governo assumido que está disponível para o efeito", anunciou, em comunicado, o Ministério das Finanças.

O executivo de Luís Montenegro propôs hoje um aumento de 10 cêntimos no subsídio de refeição para 6,10 euros em 2027.

A proposta, criticada pelos sindicatos, prevê que este subsídio ascenda ainda a 6,20 euros em 2028 e a 6,30 euros no ano seguinte.

O aumento foi anunciado no âmbito das reuniões de negociação coletiva com a FESAP -- Federação de Sindicatos da Administração Pública, Frente Comum e Frente Sindical liderada pelo STE -- Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado.