Governo diz que filas no Aeroporto de Lisboa "são um embaraço" que cinco ministros monitorizam

"A situação das fronteiras é um embaraço para o Governo. Não tem outro nome. Temos que ter uma atitude de humildade relativamente ao que fazemos e, neste momento, é um embaraço e a única coisa que se podia fazer era pedir desculpa", afirmou Hugo Espírito Santo, em Macau, no 50º congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT).

O governante disse que as causas existem, estão identificadas e que se avaliam soluções, elogiando a ajuda que a ANA - Aeroportos tem dado na situação.