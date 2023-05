Governo do Brasil eleva projeção de crescimento para 1,9% em 2023

"O primeiro trimestre foi bom. Relativamente bom. Seria melhor se tivesse crescido mais, mas surpreendeu relativamente os economistas", disse o ministro numa audiência na Câmara dos Deputados.

A nova projeção será oficializada na próxima semana, quando o Ministério divulgará um novo relatório de contas nacionais, acrescentou.

Segundo Haddad, o crescimento acima do esperado em setores como indústria, comércio e serviços no primeiro trimestre sugere que o Brasil pode fechar o ano com crescimento entre 1,8% e 2%.

A projeção do novo Governo é bem superior à dos economistas de mercado, que esperam crescimento de 1,02% neste ano, e também supera a do Bnco Central (1,2%).

De qualquer forma, se esse crescimento se confirmar, a maior economia da América Latina voltará a desacelerar, depois de ter crescido 5% em 2021 e 2,9% em 2022.

O ministro não descartou que, após um bom início de ano, a economia desacelere o resto do ano devido aos juros altos (13,75% ao ano) impostos pelo Banco Central para tentar conter a inflação.

Haddad disse ainda que o Governo também revisará sua projeção para a inflação neste ano, de 5,3% para 5,6%, previsão inferior à esperada pelos economistas do mercado (6,02%), mas superior ao teto de 2023 (4,75%).