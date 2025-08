Governo do Canadá sublinha importância que atribui ao México e ao tratato T-MEC

A visita à Cidade do México dos dois ministros canadianos acontece poucos dias depois do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter imposto tarifas de 35% às exportações canadianas não incluídas no tratado de livre comércio entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC), concedendo ao mesmo tempo uma prorrogação de 90 dias ao México para continuar a negociar um acordo comercial bilateral.

No início do ano, o então primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, e outros políticos proeminentes do país expressaram a vontade de excluirem o México do T-MEC para evitar que Trump impusesse tarifas sobre as exportações canadianas.

"A mensagem que transmitimos hoje é que a relação bilateral entre o Canadá e o México é de extrema importância para o Canadá e que, do ponto de vista da nossa segurança económica na América do Norte, ter um processo estabelecido para o T-MEC também é extremamente importante", declarou Anand numa conferência de imprensa com os meios de comunicação no Canadá depois da reunião com Sheinbaum.

Questionada sobre as declarações de Trudeau, Anand destacou a boa relação que a Presidente Sheinbaum estabeleceu com o primeiro-ministro Mark Carney durante a recente cimeira do G7 realizada em junho no Canadá e insistiu que o México é fundamental para o Governo canadiano.

"É uma relação extremamente importante para o Canadá. Mas também reconhecemos que o México desempenha um papel muito relevante na economia global. E queremos garantir, na perspetiva canadiana, que reconhecemos esse papel o beneficiamos dele", disse a chefe da diplomacia do Canadá.

Champagne declarou, pelo seu lado, que essa importância se reflete na visita que os dois membros do Governo de Otava estão a fazer ao México.

"Ter os ministros das Relações Exteriores e das Finanças a visitar o país transmite uma mensagem muito forte. Acho que a mensagem foi claramente entendida pelo México", afirmou.

O ministro das Finanças também sublinhou que o produto interno bruto (PIB) combinado do Canadá e do México é na ordem dos quatro biliões de dólares norte-americanos (3,46 biliões de euros) e que as respetivas populações representam metade da dos Estados Unidos, o que constitui uma "oportunidade" na relação estratégica dos dois países com Washington.