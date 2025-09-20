Governo do Panamá diz que Chiquita vai retomar exportações de banana em dezembro

O anúncio foi feito na sexta-feira pelo Ministério do Comércio e Indústria panamenho durante uma visita às plantações da Chiquita na província de Bocas del Toro (oeste).

"O regresso da Chiquita marca um passo fundamental para recuperar uma exportação emblemática e gerar novas oportunidades para a província", afirmou o ministro do Comércio e Indústria, Julio Moltó, após visitar a fábrica com o director administrativo da Chiquita, Wagner Beig.

Beig reiterou que a empresa planeia um investimento inicial de 30 milhões de dólares (quase 26 milhões de euros) e a contratação de três mil trabalhadores numa primeira fase, de acordo com um comunicado do ministério.

O executivo da Chiquita explicou ainda que a segunda fase contempla a criação de dois mil postos de trabalho adicionais após a retoma total das operações de exportação.

A Chiquita operava milhares de hectares na província de Bocas del Toro, através de uma concessão, mas encerrou as atividades e despediu perto de 6.500 trabalhadores.

Isto depois do sindicato da empresa, Sitraibana, ter iniciado uma greve em abril, que durou cerca de dois meses, contra a reforma da Segurança Social, que durou dois meses.

A paralisação, que mais tarde foi declarada ilegal por um tribunal de trabalho, gerou prejuízos de cerca de 75 milhões de dólares (cerca de 64 milhões de euros) à Chiquita.

A empresa está a regressar e "modernizará a produção sob um modelo que se enquadra na legislação panamiana, denominado parceria agrícola, que permite à empresa arrendar, sem transferir [a terra] de forma alguma, aos agricultores para produzirem" bananas, explicou o Ministro do Comércio, a 11 de setembro.

A transnacional está empenhada "em comprar o fruto, regular a sua produção e apoiar" os agricultores, "o que irá gerar significativamente mais emprego na região, tudo dentro dos padrões da Chiquita", acrescentou na altura Julio Moltó.

O ministro recordou que o acordo para reativar a produção de banana no Pamaná foi assinado com a Chiquita a 29 de agosto, no Brasil, durante uma visita oficial do Presidente panamenho José Raúl Mulino.

O documento "estabelece um marco de cooperação para a reorganização do sector bananeiro panamiano", segundo um comunicado da Presidência do Panamá.

A banana manteve-se como o principal produto de exportação do país durante o primeiro trimestre de 2025, representando 17,5% das vendas externas, que nesse período atingiram 324,4 milhões de dólares (276,2 milhões de euros), o valor mais elevado em 15 anos, de acordo com estatísticas oficiais.