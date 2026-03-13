Governo dos Açores reivindica participação na gestão do PTRR

"Relativamente à gestão dos fundos, deve haver uma participação na entidade que for gestora da região e do Governo dos Açores, seja pela participação numa estrutura nacional, seja por uma existência de uma estrutura regional", afirmou.

José Manuel Bolieiro falava na sede da Presidência, em Ponta Delgada, no final das audições dos partidos representados na Assembleia Regional a propósito do PTRR.

O líder regional reiterou a posição "inequívoca" de que os Açores devem integrar o programa, posição que disse já ter manifestado ao ministro da Presidência.

Para Bolieiro, o PTRR deve assegurar um "financiamento de 100% e não cofinanciamentos".

"Estou satisfeito com este processo de audição e com a tendência consensual e solidária nesta postura: nós marcarmos presença, não aceitarmos a exclusão ou inclusão residual, de fazermos parte da gestão deste projeto e de exigirmos melhores esclarecimentos", reforçou.

O presidente do executivo regional insistiu que o PTRR deve financiar projetos que não são contemplados pelos fundos comunitários e servir como uma "oportunidade de financiamento para as vias terrestres".

"Deve ser considerada a situação dos Açores no contexto nacional face à descontinuidade territorial e quer mesmo no plano insular face à condição arquipelágica, que em relação à Madeira é muito mais exigente", sinalizou.

O presidente do Governo dos Açores ressalvou, contudo, que os investimentos vão depender do "envelope financeiro" do PTRR e considerou que o documento com medidas apresentadas pelo PS/Açores contém "mais referências filosóficas e de entendimento do que projetos em concreto".

Questionado se o PTRR poderá apaziguar as relações entre os governos dos Açores e da República depois das discordâncias devido ao subsídio de mobilidade, José Manuel Bolieiro afirmou que a sua "missão é defender os interesses dos Açores".

"Não se trata de pacifismo ou litigância. Trata-se da tensão natural entre órgãos que representam diferentes perspetivas", vincou.

O primeiro-ministro anunciou em 12 de fevereiro a criação de um Plano de Recuperação e Resiliência exclusivamente português, a que chamou PTRR, para que o país possa recuperar economicamente das consequências do mau tempo, que assolou Portugal continental entre o final de janeiro e fevereiro, e atuar nas infraestruturas mais críticas.