Governo escolhe Carmona Rodrigues para presidência da Águas de Portugal

"Na sequência da renúncia do presidente do Grupo Águas de Portugal, o Governo vai diligenciar ações conducentes à sua substituição, tendo sido convidado o professor António Carmona Rodrigues", anunciou, em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Energia.

O executivo destacou que Carmona Rodrigues tem um vasto currículo nas áreas dos recursos hídricos, hidráulica e ambiente.

António Carmona Rodrigues foi ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, presidente da Câmara Municipal de Lisboa e presidente da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos.