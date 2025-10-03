Governo escolheu Manuel Dias para diretor de sistemas de informação do Estado

A designação foi oficializada na reunião do Conselho de Ministros de hoje e confirmada em conferência de imprensa pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que justificou a escolha do engenheiro para a liderança da ARTE, criada a partir de uma reestruturação da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), pela experiência e conhecimento do engenheiro eletrotécnico.

Manuel Dias é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico (IST) e é mestre em Sistemas de Informação pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).

Ocupava, desde outubro de 2020, a posição de diretor nacional de tecnologia da Microsoft em Portugal, multinacional onde trabalha há 14 anos, segundo a sua página na rede social LinkedIn.