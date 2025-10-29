Governo espera aprovar novo modelo de governação da Lusa em novembro

António Leitão Amaro falava no parlamento, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), numa audição conjunta das comissões de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e do Orçamento, Finanças e Administração Pública,

Sobre a comunicação social, no caso da Lusa é preciso "acabar de arrumar a casa" e isto "significa, ainda creio este mês, completar a aquisição a 100% pelo Estado da propriedade" da agência de notícias e, "no próximo mês, aprovar o novo modelo de governação", afirmou o ministro na sua intervenção inicial.