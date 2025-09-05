Governo espera que "seriedade" do PS se mantenha e viabilize Orçamento

Esta posição foi transmitida por Carlos Abreu Amorim no parlamento, no final de uma reunião em que, além do Orçamento do Estado para 2026, também foram discutidas questões como a revisão da lei de estrangeiros, as freguesias e a política externa relativa ao Médio Oriente.

O ministro dos Assuntos Parlamentares procurou, para já, nesta primeira reunião, desdramatizar pontos de divergência entre o Governo e o PS - cuja delegação foi liderada pelo presidente do Grupo Parlamentar, Eurico Brilhante Dias.

E também estendeu a possibilidade de consenso político com os socialistas ao processo de revisão da lei de estrangeiros, recentemente declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, embora aqui deixando também uma advertência.

Carlos Abreu Amorim disse que o executivo PSD/CDS "tem todo o interesse" num consenso com o PS sobre a lei de estrangeiros, mas logo a seguir avisou que o Governo não se irá afastar dos seus objetivos essenciais para resolver "um problema que herdou".