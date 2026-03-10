Governo está a avaliar impacto do aumento dos combustíveis nos transportes de passageiros - ministro

"Nós estamos a avaliar todas as dimensões. Não posso ainda adiantar nada sobre esse tema. Estamos em constante diálogo com todo o setor", disse o ministro.

Miguel Pinto Luz falava em Aveiro à margem da assinatura de uma adenda ao contrato entre a CP e consórcio Alstom-DST para a aquisição de mais 36 comboios para além dos 117 que já estavam previstos no contrato base assinado em outubro.

Questionado sobre o impacto do aumento do preço dos combustíveis nas contas da TAP e no processo de privatização, o ministro referiu mais uma vez que o Governo está a avaliar a situação.

"O impacto da flutuação de combustíveis tem sempre impacto nas companhias aéreas. É um dos fatores primordiais nas companhias aéreas e, portanto, terá sempre impacto. Estamos a avaliar. Esperamos, e esse é o desafio, que a paz se faça o mais depressa possível", disse o ministro.

Miguel Pinto Luz escusou-se a falar sobre o processo de privatização, assegurando apenas que o Governo está trabalhar para vender bem a TAP.

"Estamos a fazer aquilo que nos compete, gerir a TAP e vender a TAP - a parte que vamos alienar, 49,9% da TAP - bem vendida, ou seja, a um consórcio que possa oferecer a Portugal um `hub`, que possa oferecer a Portugal rotas, que possa oferecer à TAP investimento, renovação, inovação. É isso que nós estamos a trabalhar e é isso que queremos entregar aos portugueses", afirmou.

O prazo para a entrega de propostas não vinculativas para a compra dos 49,9% da TAP termina a 2 de abril.