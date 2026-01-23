Governo está coordenado e a estudar opções para refinaria de Sines

Questionada pelos jornalistas à margem de uma conferência, em Lisboa, sobre as declarações do ministro da Economia que considerou que seria melhor se a refinaria de Sines continuasse a ser controlada a partir de Portugal, Maria Graça Carvalho assegurou que estão "coordenados a nível do Governo".

"Do ponto de vista da independência energética é uma solução melhor, vamos ver os mecanismos que existem", reiterou, sobre a possibilidade de Portugal controlar a refinaria.

No entanto, "estamos num mercado interno com as suas regras, na Organização Mundial do Comércio", disse, indicando que o acordo entre a Galp e a Moeve é "algo que está a ser estudado e muito acompanhado pelo primeiro-ministro, pelo ministro das Finanças, ministro da Economia" e por si.

Estes quatro membros do Governo vão "ver as ferramentas que existem", e uma eventual decisão será depois comunicada "em conjunto por todo o Governo", assegurou.

Esta quarta-feira, o ministro da Economia e da Coesão Territorial considerou que seria melhor se a refinaria de Sines continuasse a ser controlada a partir de Portugal, mas reconheceu que as negociações entre Galp e Moeve decorrem entre duas empresas privadas.

"O Governo foi cauteloso, como deveria ser, e a ministra do Ambiente também foi cautelosa. Disse que houve vantagens e desvantagens, ou vantagens e inconvenientes. Estamos cientes de uns e de outros. Pode olhar-se para esta operação como um copo meio cheio e meio vazio, é melhor assim do que ficarmos sem refinaria", disse Manuel Castro Almeida na sua participação na conferência 10 Anos Conversa Capital.

O Estado detém, através da Parpública 8,2% do capital da Galp.

Em causa está o acordo não vinculativo assinado entre a Galp e os acionistas da Moeve (ex-Cepsa) - a Mubadala Investment Company, fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, e o fundo norte-americano The Carlyle Group - para avançar com discussões sobre a junção dos respetivos portefólios de `downstream` (refinação, petroquímica e venda de combustíveis) na Península Ibérica.

Nesta plataforma industrial, a Galp terá uma participação minoritária, superior a 20%, enquanto a maioria do capital ficará nas mãos dos acionistas da Moeve. Entre os ativos potencialmente integrados encontra-se a refinaria de Sines, considerada estratégica para o abastecimento energético nacional.