Governo estima arrecadar mais 166 ME com impostos sobre tabaco e álcool

No relatório que acompanha a proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), é estimado que o imposto sobre o consumo de tabaco renda 1.864 milhões de euros no próximo ano, mais 139 milhões de euros (8,1%) do que o estimado para o total do ano de 2026 (1.725 milhões de euros).

Já o imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar ou edulcorantes (IABA) deverá render 392 milhões de euros, mais 27 milhões de euros (7,5%) do que estimado para 2026 (365 milhões de euros).

Tanto no imposto sobre o tabaco como no IABA o valor estimado agora para o total do ano de 2026 fica acima do valor orçamentado na proposta orçamental de 2026, apresentada há um ano.

No mesmo sentido, o crescimento do valor arrecadado com estes impostos fica acima do crescimento que era estimado de 2025 para 2026.