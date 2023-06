Governo foi "infeliz" na alteração aos certificados de aforro, diz Bagão Félix

Em declarações à Antena 1, Bagão Félix reconhece que a alteração da emissão de certificados de aforro ajuda a diminuir a concorrência com os bancos. Mas defende que são os bancos que têm de melhorar as condições de poupança.Trata-se de uma obrigação moral do sistema bancário, diz o ex-ministro das Finanças.E por isso, como medida para potenciar a poupança, Bagão Félix defende a redução da taxa do IRS sobre a poupança.