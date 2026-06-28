Governo inaugura ligação de alta tensão no valor de 44 milhões de euros e Portugal alcança meta dos 15% de ligação elétrica a Espanha

Governo inaugura ligação de alta tensão no valor de 44 milhões de euros e Portugal alcança meta dos 15% de ligação elétrica a Espanha

No programa Conversa Capital da Antena 1 e do Jornal de Negócios, a ministra do Ambiente e da Energia explica que no dia 2 de julho vai ser inaugurada, no Minho, a ligação de alta tensão entre Portugal e Espanha, entre Ponte de Lima e Fontefria, no valor de 44 milhões de euros, ficando assim alcançada a meta dos 15% de ligação elétrica a Espanha.

Rosário Lira /

Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas

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Nesta entrevista Maria da Graça Carvalho anuncia ainda que o segundo pacote de incentivos de 10 milhões de euros para a compra de automóvel elétrico pode avançar ainda na segunda metade do ano.

A ministra adianta que o Vale Eficiência será integrado no Plano Social para o Clima e que os painéis solares com bateria para as habitações vão ter voucher numa nova fase do E-Lar.

Maria da Graça Carvalho revela que haverá uma nova reunião do Governo com autarquias por causa das concessões de praia.

Ao programa Conversa Capital a responsável pelo Ambiente lembra que a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, aprovada pelo Governo e que agora segue para a Assembleia da República, contempla a criação de mais espaços verdes nas cidades para enfrentar o calor.

Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Patrícia Rua, do Jornal de Negócios.
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