Governo investe 17 milhões de euros na construção de novo edifício no Hospital de São Bernardo em Setúbal

Lusa09 Mai, 2019, 16:06 | Economia

"Vamos, provavelmente, arrancar com o concurso público no primeiro semestre deste ano. O novo edifício, com ligação ao atual, vai localizar-se no campus do Hospital de São Bernardo, na zona do parque de estacionamento (em frente ao atual serviço de urgência geral)", disse.

"As obras terão início, provavelmente, ainda este ano, ou, o mais tardar, no início do próximo ano de 2020", acrescentou Manuel Roque, que falava à agência Lusa no final da cerimónia comemorativa dos 60 anos do Hospital de São Bernardo.

Segundo o projeto do arquiteto Luís Narciso, o novo edifício, com uma área bruta de construção de 13.350 metros e quadrados e 4.730 metros quadrados de exteriores, terá três pisos e uma cave para estacionamento.

De acordo com o que está previsto, o novo edifício não só irá albergar os novos serviços de urgência geral, pediátrica e de obstetrícia e ginecologia, como também deverá permitir a integração no Hospital de São Bernardo das valências e serviços instalados no Hospital Ortopédico do Outão, que também integra o Centro Hospitalar de Setúbal.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, que presidiu à cerimónia comemorativa dos 60 anos, salientou o facto de o Hospital de São Bernardo se estar a preparar para o "arranque da hospitalização domiciliária", a partir de junho, e de ter vários projetos com financiamento já assegurado.

"O Hospital de São Bernardo tem vários projetos com financiamento garantido, o que vai melhorar a sua capacidade de intervenção", disse o governante.

Antes, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde ouviu o elogio do vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Manuel Pisco, pelo trabalho desenvolvido na atual legislatura.

Na opinião do autarca setubalense, "tem sido feita a alocação de verbas comunitárias onde mais fazem falta na área da saúde".