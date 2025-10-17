Governo lança campanha sobre resíduos para chegar a 7,4 milhões de pessoas

"Não queremos mais uma campanha que se limite a dizer às pessoas que têm de fazer diferente. É preciso explicar como fazer e o impacto que esse esforço individual poderá ter na causa da sustentabilidade ambiental, na promoção da economia circular e na valorização de muito daquilo que simplesmente deitamos fora", afirmou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, durante a apresentação da iniciativa.

Os resíduos são, segundo a ministra, "um dos maiores desafios" que Portugal enfrenta ao nível da sustentabilidade ambiental.

"Se somos exemplo pela positiva em muitos indicadores, neste caso concreto estamos claramente aquém da média dos países com os quais nos comparamos, e ainda mais distantes dos compromissos que assumimos na União Europeia", disse Maria da Graça Carvalho.

"Enviamos para aterro ou coincineração, sem qualquer tratamento, perto de dois terços dos resíduos que produzimos, com a agravante de estarmos a produzir mais resíduos e de estarmos perto do limite da capacidade instalada em aterro", sublinhou.

Com o objetivo de envolver todos os cidadãos, a nova campanha vai estar presente nos tradicionais meios de comunicação, televisão, rádio e jornais, mas também nas redes sociais e nas escolas.

A ação, após realização de concurso público, foi adjudicada por cerca de 5,3 milhões de euros.