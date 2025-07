Governo lança financiamento de 1.000 ME para acelerar execução do PT 2030

Através desta linha, as empresas que beneficiam dos fundos comunitários e que têm projetos aprovados ou a aprovar podem receber um adiantamento de 40% dos apoios do Portugal 2030 (PT 2030).

"Com um valor global de 1.000 milhões de euros, esta nova linha de financiamento tem por objetivo acelerar o investimento privado e contribuir para um aumento dos níveis de execução do Portugal 2030", indicou, em comunicado, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial.

Esta linha, operacionalizada pelo Banco Português de Fomento (BPF), tem, até ao final do ano, um montante máximo de garantia por operação de 40% do valor do incentivo aprovado, e até ao limite de 25% do montante do incentivo aprovado a partir de 01 de janeiro de 2026.

Os beneficiários desta garantia são as empresas com projetos no âmbito dos sistemas de incentivos do PT 2030 -- Sistemas de incentivos à competitividade empresarial, à investigação e desenvolvimento; de base territorial e à transição climática e energética.