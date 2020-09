Governo mandou a auditoria ao Novo Banco para o Ministério Público

A auditoria externa analisa 283 operações que transitaram do chamado "banco mau" para o "banco bom" e fala num conjunto de insuficiências e deficiências graves do Banco Espírito Santo até 2014, no processo de concessão e acompanhamento de crédito. Terão sido essas operações a contaminar as contas do Novo Banco.