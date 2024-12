Foto: Olivier Matthys - EPA

Na avaliação dos planos orçamentais, a Comissão Europeia insiste que os apoios devem ser retirados, mas o ministro das Finanças disse que só o fará quando acalmarem as tensões mundiais que podem levar a uma escalada do preço do petróleo.



Miranda Sarmento afirmou que, quando ocorrer, a retirada do desconto será gradual ao longo de vários anos.