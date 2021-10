Governo mantém regime de flexibilização de pagamento de impostos

Segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2022, as empresas vão poder aderir a panos de pagamento prestacionais no primeiro semestre de 2022, abrangendo estes planos o pagamento do IVA e as retenções na fonte do IRS e IRC.

Ao longo de 2020 e 2021, e como forma de mitigar o impacto da pandemia na tesouraria das empresas, o Governo avançou com cinco diferentes fases de flexibilização de pagamentos que permitiram aos contribuintes pagar em prestações mais de 2,3 mil milhões de euros.

O Governo entregou na segunda-feira à noite, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE22), que prevê que a economia portuguesa cresça 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022.

O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República, em Lisboa.