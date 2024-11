Governo melhora ligeiramente proposta para aumentos salariais na Função Pública

"Hoje o Governo apresentou-nos uma proposta nova, melhorando um poucochinho", afirmou o secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap), José Abraão, à saída da reunião suplementar com a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, em Lisboa.

Segundo José Abraão, o Governo mantém a proposta de um aumento de, pelo menos, 55,26 euros (o equivalente a um nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única) para vencimentos brutos mensais de até 2.620,23 euros em 2025, mas sobe de 2,10% para 2,15% para ordenadores superiores.

De notar, que neste último caso não cobre a inflação prevista pelo Governo para o próximo ano (2,3%).

"Dissemos que ficava aquém do que era expectável e abaixo da inflação prevista", assinala o secretário-geral da Fesap, mas sublinhando que no próximo ano "há milhares de trabalhadores que vão mudar com o acelerador de seis pontos" e que com as novas regras do SIADAP "os trabalhadores vão progredir com oito pontos, ou seja, mais rápido".

"Associado aos aumentos salariais significa uma evolução significativa para muitos trabalhadores", acrescenta o líder da Fesap, indicando que estes "vão ter aumentos de 150, 100 euros já em 2025".

Para 2026, o Governo também mexeu na proposta, mantendo o aumento mínimo de 55,27 euros até à posição 39 da tabela remuneratória única, mas também subindo de 2,10% para 2,15% para ordenadores superiores.

Já para 2027, o Governo propõe agora um aumento de 60,52 euros ou um mínimo de 2,3% (antes a proposta previa aumentos de 57,89 euros ou um mínimo de 2,2%). Estes valores são iguais aos apresentados pelo Governo para 2028 na anterior reunião e que se mantêm.