Governo melhora previsão de crescimento da economia este ano para 2,3%

O Governo revê em alta a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano, de 2% para 2,3%.

Esta previsão está em linha com as estimativas do Banco de Portugal (BdP) que esta semana também projetou um crescimento de 2,3% para a economia este ano.

O Governo e o BdP são, desta forma, os que preveem um crescimento mais elevado para este ano, seguidos pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP), que projeta uma expansão da economia de 2,2%, pela OCDE que aponta para 1,8%, enquanto Bruxelas e FMI estimam que seja 1,7%.

Para o próximo ano, o executivo é mesmo o mais otimista nas previsões de crescimento. O Banco de Portugal, a Comissão Europeia e o CFP apontam para 1,8%, enquanto a OCDE estima um crescimento de 1,7% e o FMI de 1,6%.

Segundo explicam as Finanças no relatório que acompanha a proposta orçamental, em 2027, "o abrandamento do investimento, determinado pelo fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), deverá ser parcialmente compensado por uma aceleração das exportações líquidas, dada a evolução assumida para a procura externa dirigida à economia portuguesa, implicando um crescimento quase inalterado do PIB, de 2,1%".

O executivo entregou hoje na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2027, antes do prazo previsto por lei.

A proposta vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro. A votação final global está marcada para 24 de novembro, após o processo de debate na especialidade.