Governo moçambicano projeta investir 193,3 milhões de euros até 2030 para robustecer transporte ferroviário

"No sistema ferroviário sul e centro, sob gestão direta da empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), planificamos investir cerca de 14 mil milhões de meticais [193,3 milhões de euros] no período 2025-2030 na implementação de projetos estratégicos", disse hoje o ministro dos Transportes e Logística, João Matlombe, ao inaugurar três novas locomotivas, em Maputo.

O governante adiantou que o executivo quer investir o dinheiro na conclusão da duplicação dos restantes 25 quilómetros da linha férrea Ressano Garcia em Maputo, que liga Moçambique e África do Sul, e também na aquisição de mais de 30 carruagens cujo objetivo é reforçar a capacidade de transporte de passageiros.

Com o mesmo dinheiro, o Governo de Moçambique pretende adquirir até 2030 pelo menos 250 vagões para responder à crescente demanda de transporte de minerais e a compra de pelo menos 15 locomotivas de linha.

O ministro dos Transportes e Logística disse que as três novas locomotivas inauguradas hoje custaram 422,4 milhões de meticais (5,8 milhões de euros) cujo objetivo é reforçar a capacidade de transporte ferroviário de passageiros na região de Grande Maputo, reconhecendo o seu impacto no desenvolvimento das comunidades.

"As três locomotivas que hoje inauguramos fazem parte de um lote de 15 a serem adquiridas para o reforço da capacidade de tração para responder à crescente demanda dos serviços de transporte no sistema ferroviário sul e centro do país", disse João Matlombe.

Os resultados operacionais da estatal Porto e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) subiram 55% em 2024, para quase 2,52 mil milhões de meticais (34,7 milhões de euros), e foram transportados mais de sete milhões de passageiros, anunciou a direção.

Segundo informações do presidente do conselho de administração dos CFM, Agostinho Langa, a que a Lusa teve acesso em 14 de abril, este desempenho contrasta com o resultado operacional de 1,63 mil milhões de meticais (22,5 milhões de euros) em 2023, um saldo ainda provisório mas já considerado "positivo", apesar dos "constrangimentos" em 2024, nomeadamente os impactos de vários meses de agitação social pós-eleitoral.

O CFM explora as linhas férreas de Ressano Garcia, do Limpopo e de Goba, o Sistema Ferroviário da Beira, que inclui a linha de Sena, Machipanda e o ramal de Marromeu, a secção comum às três linhas da rede sul e zona de manobras de Maputo, as oficinas gerais do sul e do centro e o Terminal de Alumínio da Matola.

Opera igualmente os terminais de combustíveis em todos os portos nacionais, os terminais de cereais e de carvão no porto de Maputo, e os portos de Quelimane, de Nacala e de Pemba.