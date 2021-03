Governo não tem intenção de nacionalizar a Groundforce

O ministro das Infraestruturas e da Habitação reafirmou que "o Governo não tem qualquer intenção de nacionalizar a Groundforce". Resposta do Executivo ao acionista privado, Alfredo Casimiro (50,1%), que acusou o Executivo de "chantagem" e de ter feito "um ultimato inaceitável" para que a TAP emprestasse dinheiro para ajudar a empresa. No meio desta negociação, milhares de trabalhadores estão com salários em atraso. Pedro Nuno Santos deixou um apelo ao acionista maioritário para que aceite as condições do adiantamento para pagar os ordenados do mês de fevereiro. Disse que a TAP está disponível para ajudar até que se concretize o empréstimo bancário que está a ser negociado com a banca. Mas o accionista privado quer manter o controlo da empresa mesmo que não pague a dívida.