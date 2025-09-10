Governo "não tem pressa" sobre revisão laboral, mas "não vai eternizar" a discussão
A ministra do Trabalho afirmou esta quarta-feira que o Governo "não tem pressa" na negociação sobre o anteprojeto de revisão laboral, mas avisou que "não vai eternizar" a discussão na concertação social.
Mas "o Governo não vai eternizar esta matéria na concertação social", dado que "concertação social é uma das várias fases" do processo, acrescentou Rosário Palma Ramalho, sublinhando que, após este passo, o anteprojeto será convertido em "proposta de lei e seguirá para a Assembleia da República, onde haverá outra fase de debate".