Governo "não tem pressa" sobre revisão laboral, mas "não vai eternizar" discussão na concertação social

"O Governo não tem pressa relativamente à negociação", dado que o anteprojeto "é muito grande" e "toca muitas matérias", pelo que a "negociação deve ser profunda", começou por afirmar a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à saída da reunião de concertação social, em Lisboa.

Mas "o Governo não vai eternizar esta matéria na concertação social", dado que "concertação social é uma das várias fases" do processo, acrescentou Rosário Palma Ramalho, sublinhando que, após este passo, o anteprojeto será convertido em "proposta de lei e seguirá para a Assembleia da República, onde haverá outra fase de debate".