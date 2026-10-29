Governo nega turismo em excesso e diz que aumento em valor é necessário

"Nós achamos que há espaço para mais turismo em Portugal. Não é verdade que haja turismo a mais", apontou o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, em resposta aos deputados, numa audição parlamentar no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

Contudo, reconheceu que "em uma ou outra zona do país" e em semanas específicas tal possa acontecer.

O titular da pasta da Economia sublinhou ser necessário um crescimento do turismo, sobretudo, em valor e não em dormidas, vincando que esta é a única forma para melhorar os salários dos trabalhadores deste setor, que são "globalmente maus".

Castro Almeida referiu que os últimos dados mostram as dormidas de turistas em Portugal a crescer 1,5% e as receitas 5%.

"Estamos no caminho certo, a acrescentar valor", referiu, precisando que o Governo não pode definir os salários do turismo ou de qualquer setor, mas apenas o salário mínimo nacional.

A votação final global do OE2027 está marcada para 24 de novembro, após o processo de debate na especialidade.