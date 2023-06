Governo põe mais 100 milhões do PRR no setor social

António Costa promete um financiamento mais equitativo entre o Estado e as misericórdias nas respostas que têm de dar no setor social. O primeiro-ministro encerrou o Congresso Nacional da União das Misericórdias Portuguesas e ouviu alertas e exigências do presidente da União das Misericórdias Portuguesas.