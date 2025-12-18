Governo pondera avançar com terceira fase de transição energética

A ministra do Ambiente esteve no programa Bom Dia Portugal onde revelou que até quarta-feira foram recebidas “49.531 candidaturas", o que "dá uma média de sete mil candidaturas por dia".

A primeira fase do programa E-Lar esgotou em seis dias. Na primeira fase "tínhamos 30 milhões e agora temos 60.8 milhões. E, por algum motivo, a média das candidaturas são um pouco mais baixas".



A segunda fase do programa E-Lar, com um orçamento de mais de 60 milhões de euros, já recebeu mais de 49 mil candidaturas. Os dados foram confirmados esta quinta-feira pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, em entrevista à RTP.O objetivo é substituir fogões, fornos e esquentadores a gás por versões elétricas mais eficientes.. A primeira edição do programa esgotou em poucos dias.As candidaturas abriram a 11 de dezembro e vão terminar quando já não houver vagas, ou no máximo até 30 de junho de 2026.As candidaturas já estão a ser avaliadas "e o" o que "significa que os consumidores não estão a comprar os três equipamentos".Segundo Maria da Graça Carvalho, os consumidores podem receber, "se comprarem os três equipamentos e no caso de famílias vulneráveis, que têm direito à tarifa social de eletricidade, até 1.733 euros".Já os consumidores que não têm direito à tarifa social de eletricidade "recebem até 1.100". O que dá uma média, "até agora de 730 euros"."Estivemos a pensar nas duas ações emblemáticas para 2026 e, na verdade aquelas que têm mais sucesso junto das pessoas, e que as pessoas gostam mais, e nós estamos aqui também para ajudar as pessoas, principalmente aquelas que têm mais dificuldade em fazer a transição energética, as duas medidas a que as pessoas mais aderem foi esta dos eletrodomésticos e a dos veículos e bicicletas elétricas"."Portanto, poderá haver uma terceira edição em 2026. Vamos continuar este tipo de financiamento", rematou.