Governo português promete eficácia de novo sistema de controlo de fronteiras

"Está aqui um investimento de 24 milhões de euros que transforma as nossas fronteiras portuguesas em fronteiras mais seguras", afirmou o ministro da Presidência, Leitão Amaro, que, acompanhado da sua homóloga da Administração Interna, Margarida Blasco, visitou o aeroporto de Lisboa.

"Quando entra um ser humano, se ele é o senhor João, na vez seguinte tem que ser o senhor João, porque se tenta ser o senhor John não entra", exemplificou o ministro, salientando que Portugal "passa a ser um controlo muito mais forte, muito mais robusto e por isso merecedor de mais confiança dos portugueses".

"Quando nós iniciámos funções, o programa estava totalmente por executar" e, segundo o governante, Portugal conseguiu compensar, porque estava em "risco de ser suspenso da permanência plena no espaço Schengen".

O SES já foi sujeito a testes e Portugal foi sempre aprovado, pelo que o país está em condições para entrar no sistema europeu, a partir de outubro.

"Portugal tem muitos passageiros de fora do espaço Schengen: do Reino Unido, Estados Unidos da América, América do Sul ou da Ásia" e "vai ser um processo muito exigente a partir de outubro", salientou o governante.

Por seu turno, a ministra da Administração Interna salientou o esforço de formação dos quadros da PSP para dar resposta a este novo modelo, que implica a recolha de dados biométricos de todos os visitantes, numa base de dados partilhada com os parceiros europeus.

"Aquilo que temos apostado, da parte do Ministério da Administração Interna, é uma forte componente de capacitação dos polícias que estão nas fronteiras", para que Portugal "continue a ser um país seguro", disse Margarida Blasco.

O novo SES foi apresentado aos governantes por elementos do Sistema de Segurança Interna (SSI) e da PSP.