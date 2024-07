O Governo quer ter 26 mil novas casas em menos de dois anos para o país não perder as verbas do PRR. O primeiro-ministro promete aos autarcas mais dinheiro e menos burocracia apesar das queixas do atraso na execução do Programa de Recuperação e Resiliência. O Governo e 18 municípios assinaram acordos para a construção de mais 4483 habitações.