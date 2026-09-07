Governo prepara bonificação do gasóleo agrícola para travar impacto nos preços dos alimentos

"Muito brevemente o Governo vai tomar medidas para proteger o gasóleo dos agricultores, bonificando o custo do gasóleo para a agricultura", afirmou Manuel Castro Almeida, em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de Compromisso de Honra dos 21 novos inspetores da ASAE, que decorreu na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa.

O ministro considerou "particularmente preocupante" o aumento do custo do gasóleo na agricultura, salientando que os agricultores não têm margem para reduzir este consumo, uma vez que o combustível é necessário para o funcionamento dos tratores e das máquinas agrícolas.

Segundo Castro Almeida, o aumento dos custos com o gasóleo acaba por refletir-se nos preços dos produtos agrícolas no supermercado e, consequentemente, no custo de vida dos consumidores.

O governante destacou um "efeito duplo" sobre as famílias, em particular as que têm maiores carências, que enfrentam simultaneamente o aumento do custo do combustível e a subida dos preços dos produtos agrícolas.

"Uma proteção especial ao gasóleo agrícola tem esta dupla vantagem (...) Vai aliviar a pressão sobre os preços nos produtos agrícolas", afirmou.

Questionado pela Lusa sobre a adoção de novas medidas para além do setor agrícola, o ministro disse que, "para já", o Governo está centrado nesta medida, devido ao seu impacto nos custos dos agricultores e, posteriormente, nos preços praticados.