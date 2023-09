Governo prepara mecanismo para reduzir taxa de juro

A medida pode vir a ser aprovada no Conselho de Ministros da próxima semana.Se avançar nos moldes em que está a ser desenhada, as famílias passam a poder optar pela solução que reduz de imediato a taxa de juro.De acordo com o semanário Expresso, a ideia que está a ser trabalhadaEm termos práticos, para uma taxa de referência de 4,5 por cento - a que foi definida ontem pelo Banco Central Europeu - as famílias passariam a pagar 3% a que acresce o spread.Traduzindo em dinheiro,

Findos os dois anos, de forma gradual, esta redução seria compensada nas prestações seguintes até ao fim do empréstimo.



Outra linha que está a ser desenvolvida pelo Ministério das Finanças é voltada para as famílias que apresentam uma taxa de esforço superior a 35 por cento. Para estes casos a proposta é bonificar os juros. Até ao momento já foram renegociados perto de 65 mil créditos mas com esta solução vão ser muitos mais.



Para os Bancos é indiferente, porque vão acabar por receber o mesmo até ao fim do contrato mas para os clientes, atendendo à subida galopante da taxa de juro do Banco Central Europeu, é um alívio pelo menos durante dois anos.