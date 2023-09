Governo prepara medidas para estabilizar prestações e alargar acesso à bonificação de juros

O ministro remete pormenores sobre o pacote de medidas para o anúncio em Conselho de Ministros. Refere, no entanto, que as medidas vão no sentido de estabilizar as prestações e devolver tranquilidade às famílias e, por outro lado, facilitar o acesso à bonificação de juros para quem tem taxas de esforço de 35 e 55%.





À margem da Cimeira de Ministros das Finanças, Fernando Medina afirmou que o debate deste encontro se vai centrar nos impactos que a decisão do Banco Central Europeu de aumentar as taxas de juro vai ter na Economia portuguesa e da Zona Euro. O governante garantiu ainda que o executivo português está a trabalhar no sentido de minimizar os novos impactos na vida dos "cidadãos, das empresas e da vida económica do país".







O debate entre ministros vai centrar-se na decisão do Banco Central Europeu, anunciada na quinta-feira de aumentar as taxas de juro, e de que forma esta "vai impactar no âmbito no andamento da Economia ainda no ano de 2023, mas sobretudo no ano de 2024". Esse será, como especificou, "o elemento central do debate" na cimeira de Ministros das Finanças.

De acordo com as previsões, Portugal terá este ano "um crescimento significativamente acima do que será o crescimento da Zona Euro". Contudo, "esta decisão do BCE coloca desafios muito importantes ao crescimento da Economia no próximo ano", esperando-se um abrandamento "em resultado daquilo que é a política de combate à inflação"."Esperemos e vamos trabalhar no sentido de minorar estes impactos na vida dos cidadãos, das empresas, da vida económica do país", afirmou o ministro português das Finanças.Dirigindo-se aos jornalistas, Medina explicou que o Governo tem "trabalhado de forma muito intensa" com o Banco de Portugal, com a Associação Portuguesa de Bancos e a "construir uma solução que seja eficaz e sólida para as famílias portuguesas".