Governo prevê que receita com ISP aumente 4,6% para 4.254 milhões de euros
O Governo estima que as receitas com o imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) subam 187 milhões de euros para 4.254 milhões de euros, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2026 hoje apresentada.
"Este crescimento decorre do crescimento esperado no consumo privado", lê-se no documento.
O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, já tinha admitido "ajustamentos" no preço dos combustíveis, após uma carta da Comissão Europeia (CE) a instar o Governo a acabar com os descontos no ISP.
O ministro de Estado e das Finanças entregou hoje ao presidente da Assembleia da República a proposta de OE2026, a segunda elaborada por Governos PSD/CDS liderados por Luís Montenegro.