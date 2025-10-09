Governo prevê que receita com ISP aumente 4,6% para 4.254 milhões de euros

"Este crescimento decorre do crescimento esperado no consumo privado", lê-se no documento.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, já tinha admitido "ajustamentos" no preço dos combustíveis, após uma carta da Comissão Europeia (CE) a instar o Governo a acabar com os descontos no ISP.

O ministro de Estado e das Finanças entregou hoje ao presidente da Assembleia da República a proposta de OE2026, a segunda elaborada por Governos PSD/CDS liderados por Luís Montenegro.