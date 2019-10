Governo prevê um défice de 0,1% para 2019

O Governo submeteu ontem à Comissão Europeia o Projeto de Plano Orçamental para 2020. Nele, revê a projeção do saldo orçamental para 2019, contando ter um défice de 0,1%. A previsão anterior era de um défice de 0,2%. Justifica a revisão com um melhor comportamento da receita. Para 2020, o Governo prevê uma ligeira aceleração do crescimento da economia para 2%, enquanto mantém a previsão de crescimento económico para 2019.

O Governo considera que este projeto assenta num contexto particular de período pós-eleitoral , de final de legislatura, num cenário assumido de continuidade das políticas atuais, “sem qualquer nova orientação política para 2020”.



“Por este motivo, este projeto de plano orçamental não corresponde a uma proposta de Orçamento do Estado para 2020”, alerta o Ministério das Finanças em comunicado.







"A proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020 deverá ser apresentada de forma oportuna, pelo Governo, à Assembleia da República, dentro do prazo de 90 dias a contar da data da sua tomada de posse", refere o documento.

Revisão das metas do défice

A melhoria na meta do défice para 2019 decorre de um melhor comportamento da receita. Para 2020, o documento projeta uma evolução das contas públicas consonante com a previsão de crescimento económico previsto, bem com o impacto orçamental de todas as medidas políticas já adotadas no Orçamento do Estado para 2019.







O Ministério tutelado por Mário Centeno considera que do lado da despesa pública, há a salientar o impacto orçamental da fase final do processo de descongelamento das carreiras da Administração Pública, os projetos de investimento público entretanto aprovados e alguns já em execução e o crescimento da despesa em prestações sociais, como a prestação para a inclusão, o subsídio de parentalidade e abono de família.

Economia acelera em 2020

No cenário traçado pelo Governo, a previsão é de que o crescimento em 2019 se mantenha na meta dos 1,9%, uma desaceleração face a 2018 devido à moderação do crescimento do consumo privado, um abrandamento do crescimento das exportações – causado por uma desaceleração dos parceiros económicos de Portugal - e uma aceleração do crescimento do investimento.



A previsão de Centeno para 2020 é de uma aceleração do crescimento do Produto Interno Bruto para 2%. O executivo assenta na ideia de uma recuperação do crescimento económico na área do euro, tal como preveem as instituições internacionais como o FMI.



“A economia portuguesa tem-se manifestado relativamente resiliente à desaceleração da área do euro e deverá, também por isso, ter boas condições para beneficiar de uma melhoria na conjuntura internacional”, considera o Governo.



A aceleração do crescimento do investimento público (9,7% em 2019 para 16,2% em 2020) deverá ainda contribuir positivamente para o aumento do ritmo de crescimento da economia, antecipa o executivo.













(em atualização)